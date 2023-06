ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo bisogno come Commissione europea che le proposte del governo italiano sul Pnrr ci arrivino presto, i ritardi di cui parla la relazione semestrale dell’esecutivo possono essere gestiti, ma non devono accumularsi, dobbiamo cominciare il lavoro molto presto, nelle prossime settimane, la scadenza del 31 agosto non è quella relativa alla spedizione di una raccomandata, quando una proposta viene formalizzata a Bruxelles è perchè a grandi linee è stata concordata, bisogna cominciare questo lavoro che per la Spagna ci ha impegnato per 3 mesi».

Così Paolo Gentiloni, commissario europeo agli affari economici, intervistato dal direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, sul palco di Repubblica delle Idee a Bologna e pubblicata sul quotidiano, ha sollecitato il Governo Meloni ad affrettare i tempi per l’annunciata revisione del piano di ripresa e resilienza. «La Ue collabora con qualsiasi governo. Cominciammo col Conte II, poi Draghi che è stato puntuale e ha rispettato i tempi. Con lo stesso spirito ora collaboriamo con il governo Meloni».

la posizione dell’Italia in Europa non è agevolata, secondo Gentiloni, dalla mancata ratifica del Mes. «Capisco la posizione italiana sulla riforma del Patto di stabilità, è legittima, ma non avremo grandi vantaggi dalla mancata ratifica del Mes, non ne sono convinto – ha detto l’ex premier – Il Mes ha una cattiva nomea, viene presentato come fosse la Spectre, ma ciò di cui si discute, che si dovrebbe ratificare, è una nuova funzione di questo organismo intergovernativo, relativa al fatto di mettere un cuscinetto di 68 milioni per aiutare i correntisti nel caso di crisi delle singole banche europee. Questa è una cosa positiva, tutti i governi l’approvarono all’unanimità e negli accordi internazionali ‘pacta sunt servandà. La Commissione rispetterà qualsiasi decisione ma non sono convinto che la mancata ratifica renda un Paese più forte nelle trattative su altri tavoli, semmai il contrario”.

– foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).