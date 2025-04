GENOVA (ITALPRESS) – Nel giorno della cerimonia funebre di Papa Francesco, svoltasi oggi a Roma, il maxischermo della Regione Liguria in piazza De Ferrari si illumina per omaggiare la figura del pontefice. Sul ledwall, ad accompagnare l’immagine del Papa, una sua frase: “Abbiate il coraggio di essere felici”.

“Questa è stata una giornata carica di commozione: abbiamo salutato Papa Francesco, una guida spirituale che ha lasciato un’impronta profonda nella storia e che ha saputo parlare a credenti e non con la sua sensibilità e umanità”. Così il presidente della Regione Liguria, in occasione della cerimonia funebre del sommo pontefice. “A nome di tutta la Regione – continua il presidente – nel giorno dei suoi funerali voglio nuovamente esprimere il grande cordoglio della nostra comunità per la sua scomparsa. Papa Francesco sarà sempre ricordato con stima e affetto dalla Liguria, terra con cui il pontefice aveva un forte legame”.

Sono tanti i luoghi legati al nome di Francesco nella nostra Regione: si va da Santa Giulia a Lavagna, terra della famiglia materna, fino a Piana Crixia, su quel confine tra Liguria e Piemonte luogo d’origine dei nonni paterni, passando per Genova, prima tappa del viaggio dei suoi avi verso l’Argentina. Un approfondimento sui “Luoghi di Francesco”, le località liguri particolarmente legate alla figura del pontefice e alle sue origini familiari, è disponibile sul sito La Mia Liguria all’ indirizzo web https://lamialiguria.it/itinerari/liguria-papa-francesco/.

-Foto regione Liguria-

(ITALPRESS).