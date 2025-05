Genova, il sindaco Bucci ottiene dal Mit altri 302 milioni di euro

GENOVA (ITALPRESS) – Dal ministero dei Trasporti arrivano oltre 300 milioni di euro in più per il progetto della nuova diga foranea del porto di Genova. Ad annunciarlo, a margine di un evento a Palazzo Ducale a Genova, è il presidente ligure e commissario straordinario Marco Bucci che ieri è andato in missione a Roma. Le risorse, spiega Bucci, saranno distribuite tra fase A (160 milioni) e fase B (142 milioni).

La gara per la seconda fase potrà partire solo con l’ufficialità del finanziamento. Martedì prossimo il presidente-commissario fornirà dettagli nel corso di una commissione consiliare in Regione: “Non posso parlare in consiglio da commissario, per questo ho chiesto una commissione apposita”, ha precisato.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).