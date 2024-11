GENOVA (ITALPRESS) – Una gru è crollata in un cantiere sulle alture di Genova e si è abbattuta su una Rsa, sfondando in parte la copertura dell’edificio. E’ successo poco dopo le 18 in via Domenico Chiodo, nella zona del Righi. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale, la protezione civile e i tecnici del Comune. Non risultano persone ferite, ma in via precauzionale è stato deciso di evacuare almeno alcuni ospiti della struttura che in totale offre alloggio a 94 anziani. “La maggior parte di loro ha già trovato una sistemazione tramite i familiari che sono stati contattati, noi siamo pronti a trovare una collocazione alternativa in altre strutture se ci verrà richiesto. Attendiamo di capire se sarà necessario evacuare tutti gli ospiti”, ha spiegato l’assessore comunale alla Protezione civile Sergio Gambino. La gru, alta 24 metri, era stata posizionata nel cantiere per la costruzione di un condominio. Per cause da chiarire si è inclinata ed è andata a schiantarsi contro la palazzina sul lato opposto della strada, danneggiando anche le condutture dell’acqua e del gas. Al momento del crollo non era presente nessun lavoratore in cantiere. (ITALPRESS).

Foto: Vigili del Fuoco Genova