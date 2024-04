Genitorialità, Mazzoncini (A2A) “Le aziende facciano la loro parte”

MILANO (ITALPRESS) - Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di A2A, presentando il piano aziendale per sostenere la genitorialità dei dipendenti "A2A Life Caring" ha detto: "Le grandi aziende come A2A possono fare la loro parte per sostenere la genitorialità in modo da non perdere capitale umano". f03/mgg/mrv