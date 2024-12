FIRENZE (ITALPRESS) – Una mostra per celebrare l’eccellenza del patrimonio manifatturiero della Toscana attraverso il racconto di alcune storie di imprese e loro prodotti iconici che hanno segnato il panorama del design, dello stile, della qualità e dell’innovazione a livello internazionale. Si è aperta oggi negli spazi di Innovit a San Francisco (fino al 17 gennaio 2025) ‘Genio Toscanò, evento espositivo organizzato dalla Regione (Giunta e Consiglio) in collaborazione con il Consolato generale e l’Istituto Italiano di Cultura ed il supporto di Fondazione Sistema Toscana. “Toscana terra di genio e innovazione, da secoli. Con questa mostra – spiega l’assessore a turismo ed economia Leonardo Marras -, abbiamo voluto rappresentare l’essenza del made in Tuscany attraverso alcuni prodotti iconici, conosciuti in tutto il mondo, vere e proprie innovazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia, raccontati in sette tappe inspirate al Silicon Valley mindset. Ringrazio sinceramente le 26 realtà, 24 aziende e 2 musei d’impresa, che hanno accolto il nostro invito a partecipare. Apriamo oggi una nuova finestra della Toscana sulla Silicon Valley e ne siamo davvero orgogliosi”.

“Questa mostra – aggiunge il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo – racconta una storia, quella della Toscana, che va oltre la sua immagine di terra di bellezza, arte, cultura, storia e tradizione. Una terra anche di innovazione, in cui creatività e imprenditorialità hanno plasmato non solo il nostro passato, ma ci stanno spingendo verso il futuro. Siamo la terra di Leonardo da Vinci, Michelangelo, Galileo Galilei e Brunelleschi, ma il genio, unito alla capacità di innovare, è anche l’elemento distintivo che ha segnato e continua a segnare la storia produttiva della Toscana: dalla moda alla meccanica, dall’artigianato al design, dai tessuti a una vera e propria icona italiana in tutto il mondo come la Vespa”.

‘Genio Toscanò raccoglie e racconta infatti imprese e prodotti iconici che hanno fatto la storia del design, dello stile e dell’innovazione in Toscana, mettendo l’accento sul loro legame con il territorio. Visitatrici e visitatori sono accompagnati in un viaggio nei valori che hanno caratterizzato e caratterizzano la produzione manifatturiera toscana: capacità intuitiva e originalità, sapienza del saper fare, abilità creativa, maestria nel creare oggetti iconici. Un viaggio in sette tappe (Be visionary! -Think different! – Have a dream! – Roots – People – Shape lives! – Draft the future!) ognuna con un titolo che evidenzia una caratteristica specifica delle capacità imprenditoriali e produttive toscane e rappresentata da una o più storie narrate attraverso oggetti, progetti, immagini e testimonianze di aziende e di musei di impresa toscani. Il materiale esposto è arricchito da contenuti di approfondimento multimediali.

“Con questa splendida iniziativa – commenta il Console Generale d’Italia a San Francisco, Sergio Strozzi – la Toscana non soltanto porta in California e nel cuore della Silicon Valley le sue eccellenze, promuovendo le imprese più innovative e creando una vera e propria vetrina dell’innovazione e della creatività toscane, ma sposa perfettamente l’obiettivo, perseguito dal Consolato Generale e dal Ministero degli Affari Esteri, di diffondere un’immagine nuova, più contemporanea del ‘Made in Italy’ in una delle zone tecnologicamente più avanzate del mondo. ‘Genio Toscanò si inserisce a pieno titolo nella strategia della ‘Diplomazia della crescita e dell’innovazionè promossa dalla Farnesina. Un’operazione importante e unica, che dimostra concretamente la crescente presenza e collaborazione della Regione Toscana e dei suoi ecosistemi innovativi con gli attori principali della Silicon Valley. Ringrazio i vertici regionali presenti e lo stesso presidente Eugenio Giani”.

Soddisfatto anche Alberto Acito, direttore di Innovit. “Siamo davvero entusiasti – dice – di ospitare un evento che non solo celebra il ricco heritage culturale e manifatturiero della Toscana, ma incarna anche la creatività e l’innovazione che ne costituiscono il cuore. Il programma di supporto alle startup che stiamo portando avanti qui in Silicon Valley, contestualmente alla mostra, include un percorso di crescita per 11 startup toscane all’interno del progetto ‘Casa Toscanà. La mostra ne rappresenta un’estensione naturale, un’occasione per connettere la storia e la maestria del territorio con il futuro dell’innovazione. Iniziative come queste fanno di Innovit un punto d’incontro per la creatività italiana e toscana, portando all’attenzione internazionale non solo le soluzioni tecnologiche delle realtà innovative, ma anche il patrimonio di stile e saper fare che definisce la nostra cultura”.

La mostra ospiterà anche un allestimento realizzato in collaborazione con il Museo del Tessuto con una selezione di tessuti sostenibili e circolari forniti forniti da aziende del distretto tessile pratese, mentre altri oggetti iconici di Unoaerre e del museo Orod’Autore saranno riprodotti con immagini video. Non mancheranno tra gli oggetti soluzioni tecnologiche altamente innovative quali quelle presentate dall’Archivio Nuovo Pignone (Baker Huges), da Probiomedica, da Wearable Robotics, da Garfagnana Innovazione e da Forelab e Centro di ricerca “E.Piaggio” con il robot empatico Abel.

foto: ufficio stampa Consiglio Regionale Toscana

(ITALPRESS).