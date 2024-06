RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS/MNA) – Il capo della diplomazia americana, Antony Blinken, ha espresso la “gratitudine” degli Stati Uniti al Re Mohammed VI del Marocco per i contributi umanitari del suo paese a Gaza, sottolineando l’importanza del sostegno del Marocco alla la proposta del Presidente Biden, “per raggiungere un cessate il fuoco duraturo a Gaza e garantire il rilascio di tutti gli ostaggi”. E’ quanto affermato dal portavoce della Matthew Miller in un comunicato stampa diffuso oggi a seguito di una conversazione telefonica tra il Segretario di Stato e il Ministro degli Affari Esteri del Marocco Nasser Bourita.

Per Blinken l’importanza del sostegno del Marocco alla proposta del presidente Biden è “un mezzo per costruire una regione del Medio Oriente più integrata, più pacifica e più stabile”.

Una proposta che “il segretario di Stato ha assicurato apporterebbe grandi benefici a palestinesi e israeliani, consentirebbe un aumento degli aiuti umanitari a Gaza e il ritorno degli sfollati nelle aree di Gaza, nonchè l’avvio degli sforzi di ricostruzione internazionale”.

Il comunicato americano arriva a poche ore da quello del Ministero degli Affari Esteri marocchino che affermava sostegno al piano di Biden per l’instaurazione di un cessate il fuoco duraturo a Gaza, l’accesso agli aiuti umanitari, la protezione delle civili, il ritorno degli sfollati, nonchè la ricostruzione delle aree distrutte.

Il Marocco è stato il primo paese a consegnare, attraverso via terrestre, aiuti umanitari direttamente alle popolazioni palestinese di Gaza e Gerusalemme, dallo scoppio delle ostilità armate nella Striscia di Gaza.

