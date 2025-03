Gaza, Hamas “Non chiudiamo la porta ai negoziati”

GAZA (ITALPRESS) – Un funzionario di Hamas ha confermato oggi che il movimento non ha chiuso la porta ai negoziati, nonostante i violenti raid israeliani sulla Striscia di Gaza da ieri, chiedendo ai mediatori di costringere lo Stato ebraico a implementare l’accordo di cessate il fuoco. Taher al-Nunu, consigliere per i media del capo dell’ufficio politico del movimento, ha dichiarato citato dai media arabi che “Hamas non ha chiuso la porta ai negoziati e non c’è bisogno di nuovi accordi, dato che un accordo è stato firmato da tutte le parti”.

Ha aggiunto: “Hamas chiede ai mediatori e alla comunità internazionale di costringere l’occupazione a cessare l’aggressione, attuare l’accordo di cessate il fuoco e iniziare la seconda fase” della tregua iniziata lo scorso gennaio. Il ministero della Salute di Gaza ha annunciato la morte di oltre 420 persone martedì negli attacchi aerei israeliani a sorpresa che hanno posto fine alla fragile tregua tra Israele e Hamas, durata settimane dall’entrata in vigore del cessate il fuoco a gennaio.

