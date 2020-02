“Non dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto, con la Juve abbiamo giocato una grande partita ma ora bisogna dare continuità alle prestazioni e avere sempre lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto con Lazio e Juve. Se pensiamo che possiamo giocare solo di fioretto sbagliamo tutto”. È il monito per i suoi di Rino Gattuso alla vigilia di Samp-Napoli, sfida in programma domani a Marassi. “Ranieri è un grande allenatore, un marpione, ho paura che me la può incartare – confessa alla vigilia il tecnico degli azzurri – Ma è una partita fondamentale e per la prima volta ho detto ai miei di vedere la classifica. Domani è fondamentale, se riusciamo a portare tre punti a casa diventa molto importante. Ma c’è da battagliare, la Samp è una squadra difficile da affrontare”. Fare bottino pieno con i blucerchiati, infatti, significherebbe riagganciare il treno per l’Europa. “Se vinciamo ci mettiamo in una buona posizione ma dobbiamo prepararla bene, dobbiamo arrivarci con veleno, con voglia di saper soffrire. Arrivare a 30 punti sarebbe molto importante per noi – insiste il tecnico del Napoli – Non dobbiamo pensare che dopo la vittoria sulla Juve tutti i problemi sono risolti, bisogna giocare da squadra e non regalare nulla agli avversari”. Non ci sarà Fabian Ruiz, in forte dubbio Demme, “Koulibaly non è ancora al 100%, Maksimovic sì e domani vediamo se scende in campo o no. Mertens ha lavorato bene, idem Allan e saranno dei nostri”. Per quanto riguarda il mercato, “sono molto contento, ho detto grazie al presidente e al ds. Mi hanno messo a disposizione una squadra competitiva. Il presidente mi ha detto: ‘Hai voluto la bicicletta e ora pedala’. Ma a me piace pedalare. Sono contento per quello che mi hanno messo a disposizione”. Poi un ricordo di Luciano Gaucci, scomparso ieri e proprietario del Perugia dove l’attuale tecnico del Napoli ha mosso i primi passi da calciatore professionista. “Mi ha dato la possibilità di coronare un sogno, mi ha aiutato molto, mi ha fatto crescere. Mi ha dato tanto e voglio dare un abbraccio a tutta la famiglia. Riposa in pace Big Luciano”.

(ITALPRESS).