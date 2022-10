STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “I prezzi elevati del gas fanno lievitare i prezzi dell’elettricità. Dobbiamo limitare questo impatto inflazionistico del gas sull’elettricità ovunque in Europa. Siamo quindi pronti a discutere il tetto sul prezzo del gas, che deve essere studiato in modo appropriato e deve essere una soluzione temporanea”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. “Nel portare avanti la nostra azione, due cose restano fondamentali: agire in modo unitario e solidale – ha aggiunto -. Dobbiamo proteggere i fondamenti della nostra economia, e in particolare il nostro mercato unico”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).