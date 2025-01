MILANO (ITALPRESS) – Arera comunica il valore della materia prima del Servizio di tutela della vulnerabilità gas per il mese di dicembre 2024.

La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEM,m), applicata ai clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, viene aggiornata da ARERA come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il PSV day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.

Per il mese di dicembre, che ha visto le quotazioni all’ingrosso in aumento rispetto a quelle registrate a novembre, il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m), per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 47,59 euro/MWh. I clienti domestici attualmente nel Servizio di Tutela vulnerabilità gas sono circa 2,36 milioni.

Per il mese di dicembre 2024, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è pari a 125,22 centesimi di euro per metro cubo, in aumento del 2,5% su novembre. La variazione è dovuta all’aumento dei prezzi all’ingrosso, che incide sulla Spesa per materia prima. Il prezzo di riferimento risulta così suddiviso. Spesa per la materia gas naturale: 53,82 centesimi di euro (pari al 42,98% del totale della bolletta) per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse; 6,15 centesimi di euro (4,91% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio. Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: 28,03 centesimi di euro (22,4% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità. Spesa per oneri di sistema: 2,95 centesimi di euro (2,35% del totale della bolletta) per gli oneri generali di sistema. Imposte: 34,27 centesimi di euro (27,36% del totale della bolletta) per le imposte.

