Garavaglia “Ok da Speranza per corridoi turistici”

"Ho avuto da Speranza l'ok per l'apertura dei corridoi turistici verso Maldive, Seychelles e altri paesi, perché il turismo è anche uscire, non solo far venire gli stranieri in Italia. Mi auguro che saranno operativi al più presto". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, a margine della sua visita al Salone del Mobile di Milano. bla/mgg/mrv