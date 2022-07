ROMA (ITALPRESS) – “Iniziamo un nuovo triennio sotto la mia presidenza con la consapevolezza che il percorso di crescita intrapreso prima del mio arrivo e proseguito nonostante la pandemia, riconosciuto dal mercato dei diritti televisivi, debba continuare. Dobbiamo continuare cercando di essere sempre più innovativi e rivolti agli appassionati”. Queste le parole di Umberto Gandini, presidente della Lega Basket Serie A, in conferenza stampa a margine della presentazione dei calendari del 2022-23. “Tante cose le possiamo fare a livello centrale ma tantissimo deve essere fatto a livello locale da tutte le società – ha sottolineato il dirigente – La cosa più importante è riportare la gente nei palazzetti e continuare a crescere per tornare a essere rilevanti”.

“La grande novità di quest’anno – ha spiegato Gandini – riguarda il nuovo partner per la diffusione delle nostre partite, Eleven Sport per i prossimi 3 anni. Ci sarà la necessità di una migrazione di abbonati da Discovery”. Per quanto riguarda il programma delle partite, “la volontà della Lega è quella di avere un numero di gare gestibile sia sabato che domenica – ha osservato il presidente della LBA – Le fasce orarie torneranno a essere concentrate nel tardo pomeriggio, avremo sempre la finestra della domenica a mezzogiorno che ha agevolato gli spostamenti delle squadre. E poi la possibilità di avere partite serali: l’obiettivo è quello di spalmare mantenendo le regole che ci hanno guidato negli ultimi due anni”. Sulla sede delle Final Eight di Coppa Italia, infine, “abbiamo un’idea in testa – ha concluso Gandini – Ci piacerebbe portare una delle massime espressioni del nostro campionato in posti nuovi ma servono impianti adeguati e un territorio contento di ospitare un evento di pallacanestro. Confido entro fine settembre di poter annunciare dove giocheremo le Final Eight del 2023”.

