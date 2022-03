NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – In campo nel quintetto iniziale, 27 minuti, 10 punti, 3 rimbalzi, un assist e un +13 per Danilo Gallinari, tra i protagonisti del successo di Atlanta sul parquet dei Wizards. Gli Hawks si impongono a Washington per 117-114 mettendo in fila il secondo successo consecutivo che ha il suo peso in chiave play-in. Oltre al “Gallo” in quattro in doppia cifra con DèAndre Hunter e Trae Young, rispettivamente 26 e 25 punti, che risultano i più prolifici, mentre Clint Capela chiude con una doppia doppia da 12 punti e altrettanti rimbalzi. Infine dalla panchina arrivano i 17 punti di Bogdanovic. I padroni di casa se la giocano fino in fondo ma non bastano i 28 punti di Caldwell-Pope e i 22 di Kuzma (per lui anche 11 assist).

In tutto nove le gare giocate nella notte. Spicca il successo di Milwaukee in casa dei Bulls. Una vittoria che vale l’aggancio in classifica al terzo posto a Est e che porta la firma di Giannis Antetokounmpo. Nel 118-112 con cui i Bucks battono Chicago, il greco mette a referto una doppia doppia da 34 punti e 16 rimbalzi (5 gli assist), mentre sono 26 i punti di Holiday e 22 quelli di Middleton.

I Bulls, alla quarta sconfitta consecutiva, non riescono a evitare il ko nonostante i 30 punti (8 rimbalzi e 6 assist) di Zach LaVine e i 29 di DeMar DeRozan, mentre Vucevic sfiora la doppia doppia facendo registrare al suo attivo 19 punti e 9 rimbalzi.

Nelle altre gare della notte vittorie per Pistons (111-106 sui Pacers con 25 punti per Bey), Philadelphia (125-119 su Cleveland con 33 punti per Maxey), Magic (103-97 sui Raptors con la doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi di Anthony e nonostante i 34 punti e 14 rimbalzi di Siakam per Toronto), Pelicans (124-90 su Utah con i 29 punti di Ingram), Timberwolves (138-101 sui Thunder con i 20 punti di Towns), Nuggets (116-101 contro i Rockets con i 31 punti e 9 rimbalzi di Cousins) e Suns (115-114 contro i Knicks con i 38 punti di Johnson).

