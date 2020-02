OKC a lezione dalla prima della classe. Senza storia la sfida fra Thunder e Bucks, con Milwaukee che ottiene la vittoria più larga della stagione e al contempo infligge a Oklahoma City la sconfitta più pesante dell’anno: 133-86 il finale, con un Giannis Antetokounmpo da 32 punti e 13 rimbalzi. Il migliore nelle fila dei Thunder è Chris Paul con 18 punti ma si è fatta sentire soprattutto l’assenza di Danilo Gallinari, fuori per un infortunio alla caviglia. È andata meglio a Nicolò Melli, a referto con 10 punti (4/7 dal campo con 1/3 dall’arco, 1/2 ai liberi), 6 rimbalzi, un assist, una stoppata e due palle perse in 24 minuti nel successo di New Orleans su Cleveland per 116-104. A fare la voce grossa ci pensano Ingram (29 punti) e Williamson (24 punti), con i Pelicans che continuano a inseguire un posto ai play-off. Nelle altre sfide della notte, spicca il successo dei Clippers su Denver per 132-103 grazie alla premiata ditta George-Leonard (24 punti per il primo, 19 per il secondo). I Nuggets conservano comunque la seconda piazza a Ovest davanti agli stessi Clippers, consolidano invece il quinto posto i Jazz che tornano a vincere dopo 4 gare: 129-119 su Washington con 30 punti di Mitchell mentre ai Wizards non basta il solito Beal (42 punti e 10 assist, 45 punti di media nelle ultime quattro partite). A Est, alle spalle di una Milwaukee da 51 vittorie e 8 sconfitte, Toronto viene beffata in casa da Charlotte: 99-96 con Rozier che firma il sorpasso dalla lunetta a 2″1 dalla sirena. Per i Raptors seconda sconfitta di fila dopo aver collezionato 17 vittorie in 18 gare. Compleanno amaro per il 21enne Luka Doncic: 23 punti e 10 assist ma Dallas battuta da Miami per 126-118. Fra gli Heat 26 punti di Butler e 24 di Robinson, il migliore dei Mavericks è Curry con 37 punti.

