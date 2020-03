“Si conferma il trend in calo di ieri”. Lo ha dichiarato l’assessore al Welfare di regione Lombardia Giulio Gallera nel corso del consueto punto stampa. “Non bisogna rilassarsi, ma una luce in fondo al tunnel la vediamo” continua l’assessore. “Oggi forse è la prima giornata positiva di questo mese durissimo. Non è il momento di cantare vittoria e rilassarci, anzi, è quello in cui dobbiamo essere ancora più concentrati ha detto Giulio Gallera, che ha poi spiegato come i casi positivi in Lombardia siano saliti a quota 28.761, 1.555 più di ieri, quando invece erano aumentati di 1.691. I ricoveri in ospedale sono addirittura calati: sono 9.266, 173 in meno di ieri. I pazienti in terapia intensiva, che sono aumentati di 41 unità, a quota 1.183. “Il numero dei posti in terapia intensiva – ha detto Gallera – è cresciuto enormemente, siamo arrivati a 1.350. Un numero enorme. I decessi in Lombardia sono arrivati a quota 3.776, 320 più di ieri. È un dato sempre in crescita, ma ieri erano stati 361 e l’altro ieri 546”.

“Abbiamo i ricoveri che calano, ma abbiamo anche la voce del territorio, che dice che abbiamo una riduzione lieve di accessi al pronto soccorso ha continuato Gallera – È una riduzione minima, meno evidente di quanto dicano i dati, ma che c’è. Non dappertutto, perché in alcuni presidi la pressione è ancora fortissima, ma c’è una riduzione leggera. Sui dati serve però attenzione, perché i direttori generali degli ospedali mi hanno già detto in passato che hanno notato un rallentamento, seguito però da una forte ondata di casi”.

(ITALPRESS).