Galeone “Il problema del Sud riguarda la crescita demografica”

PALERMO (ITALPRESS) - “Una città non si può sviluppare senza far crescere i suoi confini: le realtà urbane finora sono cresciute sostituendo il costruito alla natura, questo va fermato e vogliamo che a livello legislativo vengano presi provvedimenti. Il problema del Sud riguarda soprattutto la crescita demografica: le proiezioni statistiche ci dicono che mentre il Nord continuerà ad avere una buona tenuta demografica, il Sud finirà invece per decrescere come popolazione”. Così il direttore della Fondazione Ifel Pierciro Galeone, a margine dell’incontro intitolato "Il processo di rigenerazione urbana nelle città del sud", organizzato dalla Fondazione Ottimisti&Razionali in collaborazione con la Fondazione Ifel e tenutosi nella chiesa di San Mattia ai Crociferi, a Palermo. xd8/vbo