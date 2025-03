G7, Tajani “Chiaro messaggio per la pace in Ucraina e Medio Oriente”

ROMA (ITALPRESS) - Il documento finale emerso dalla ministeriale Esteri del G7 in Canada "invia un chiaro messaggio a favore della pace in Ucraina e in Medio Oriente". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa a conclusione dei lavori. Il testo "ribadisce l'importanza dell'unità territoriale dell'Ucraina, ribadisce l'importanza di avere una pace giusta, chiede la liberazione dei prigionieri politici e anche la restituzione dei bambini ucraini che sono in Russia. C'è grande preoccupazione, è scritto nel documento, per i bombardamenti russi contro la popolazione civile, ma si parla anche di una prospettiva positiva per il Medio Oriente, sosteniamo tutti gli sforzi per la liberazione degli ostaggi israeliani", ha spiegato Tajani. (Fonte video: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale) lcr/mca1/sat