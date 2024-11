MARTIGNACCO (ITALPRESS) “Nel ripensare l’utilizzo dell’acqua per

l’irrigazione e ricorrendo ai sistemi ad alta efficienza oggi

disponibili, è importante garantire una costante disponibilità

della risorsa idrica, ma lo è ancora di più fare sì che questa

possa essere utilizzata quando e dove serve. I cambiamenti

climatici in atto impongono che questo modello di gestione vada

messo in pratica sia nell’emergenza sia nell’ordinarietà: anche

una disponibilità di acqua eccessiva può portare delle

problematiche dal punto di vista produttivo”.

Lo ha detto oggi l’assessore regionale alle Risorse

agroalimentari Stefano Zannier intervenendo alla conferenza di

presentazione di Idrofuture, l’evento dedicato alle tecnologie

per l’irrigazione che si terrà il 28 novembre nel padiglione 6

del polo multifunzionale della Fiera di Udine. L’iniziativa,

organizzata dalla Regione tramite l’Agenzia regionale per lo

sviluppo rurale (Ersa), si concretizza in collaborazione con il

Consorzio di secondo grado per il Canale emiliano romagnolo

(Cer), l’Associazione nazionale bonifiche e irrigazione (Anbi),

l’Associazione regionale dei consorzi di bonifica del Friuli

Venezia Giulia (Anbi Fvg) e viene realizzata con il supporto di

Udine esposizioni in collaborazione con Pordenone Fiere.

Sul tema dell’utilizzo intelligente della risorsa idrica,

l’assessore ha parlato di “una visione a 360 gradi che ruota

attorno al principio dell’autoefficienza, intesa non soltanto

come un’opportunità di sostenibilità ambientale, ma anche

economica per l’azienda, dal momento che l’uso ad alta efficienza

può garantire margini di profitto superiori rispetto a modalità

tradizionali. Questi possono diventare ancora più vantaggiosi se

quella stessa acqua viene sfruttata anche come veicolo per

trasferire nella coltura le fertilizzazioni”.

Il programma di Idrofuture prevede in mattinata un convegno

sull’uso efficiente dell’acqua in agricoltura”, al quale si

abbineranno due tour guidati presso gli stand delle aziende

partner di Acqua Campus, il polo di ricerca del Cer in cui

aziende leader nel settore dell’irrigazione espongono le tecniche

più all’avanguardia utilizzate, anche attraverso dimostrazioni

pratiche. Zannier ha sottolineato l’importanza di questi momenti

di incontro a beneficio delle imprese agricole, alle quali viene

data l’occasione di conoscere le nuove tecnologie e comprendere

come possano essere implementate per gestire le problematiche

connesse alla razionalizzazione del bene irriguo.

“Parliamo di una risorsa che negli anni è diventata sempre più

preziosa – ha aggiunto l’assessore – in un contesto

caratterizzato da una forte incostanza nella distribuzione delle

precipitazioni nell’arco dei 12 mesi. Il nostro impegno è quello

di trasferire agli operatori agricoli più informazioni possibili,

garantendo alle imprese l’assistenza tecnica per ottimizzare la

gestione idrica in un’ottica economica, ambientale e sociale”.

– Foto: uficio stampa Regione Fvg –

(ITALPRESS).