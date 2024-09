UDINE (ITALPRESS) – “Come già realizzato con successo nel corso

degli anni passati, anche nel 2024 l’Amministrazione regionale

sostiene, mediante la concessione di contributi per complessivi

300mila euro, progetti di “iniziative speciali” che riguardano

l’ambito tematico specifico del contrasto alla violenza di

genere, con un riguardo particolare alla violenza contro le

donne”.

L’assessore regionale al Lavoro, istruzione, formazione e

famiglia Alessia Rosolen ha annunciato la pubblicazione del bando

che mette a disposizione 300mila euro per iniziative e progetti

speciali volti a contrastare la violenza di genere nei confronti

delle donne.

Il bando è online sul sito della Regione ed è dedicato ai Comuni

del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di iniziative di

sensibilizzazione sul tema, da effettuarsi in prossimità della

data del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione

della violenza sulle donne.

E’ possibile presentare domanda entro il 4 ottobre 2024. Il

contributo è variabile in base al numero di giornate programmate

nonchè alla consistenza demografica del Comune interessato, da un

minimo di 2 mila euro a un massimo di 5 mila euro.

Come ha spiegato Rosolen “potranno essere finanziate iniziative,

riferite al territorio di pertinenza del Comune richiedente il

contributo, che siano eventi pubblici di sensibilizzazione quali,

ad esempio, convegni, workshop, installazioni o spettacoli, da

svolgersi in massimo sei giornate, anche non consecutive,

nell’arco temporale massimo di sei settimane”.

I progetti dovranno prevedere almeno un accordo di partenariato a

titolo gratuito tra il Comune richiedente e le associazioni

femminili che gestiscono Centri antiviolenza aderenti alla rete

nazionale “DiRE – Donne in Rete contro la Violenza”, o enti del

Terzo settore che abbiano tra i loro scopi statutari la

promozione della parità di genere e il sostegno all’occupazione

femminile.

Le domande potranno essere inviate alla casella PEC della

Direzione Lavoro ( [email protected]) entro il 4 ottobre

2024.

Per informazioni e modulistica consultare la pagina dedicata sul

sito della regione (https://tinyurl.com/2ndufhvr)

