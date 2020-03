“La Regione Friuli Venezia Giulia conta un totale di 2992 dipendenti a casa, di cui metà in regime di smart working e l’altra metà in ferie o con permessi: è il risultato dello sforzo enorme dell’Amministrazione di preservare la salute del personale regionale e di tutti i cittadini garantendo nel contempo la funzionalità del servizio pubblico”. Lo ha affermato l’assessore regionale alla Funzione pubblica

Pierpaolo Roberti. “Stiamo cercando di limitare al massimo gli spostamenti – ha aggiunto Roberti – e i risultati raggiunti sono notevoli, se pensiamo che il 2 marzo erano solo cinque i lavoratori della Regione in smart working. Attualmente – ha concluso l’assessore alla Funzione pubblica – i dipendenti attivi nelle postazioni classiche, coloro che cioè hanno timbrato, sono 699: si tratta di

lavoratori che prestano servizi per i quali è ancora necessaria la presenza fisica in ufficio”.

(ITALPRESS).