FVG, ROBERTI “POLIZIA LOCALE RISORSA STRATEGICA”

“La Polizia locale rappresenta un tassello fondamentale del complesso mosaico della sicurezza a tutela delle comunità del Friuli Venezia Giulia, sul quale vengono a ricadere sempre maggiori competenze e responsabilità ed è proprio per questo che la Regione continuerà a supportare concretamente l’attività di questo Corpo, che spesso svolge funzioni pari a quelle delle Forze dell’ordine”. È questo il messaggio lanciato dall’assessore regionale del Friuli Venezia Giulia alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, durante l’undicesima Festa della Polizia locale, celebrata per la prima volta a Udine, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, santo patrono del corpo, nel corso della quale sono stati consegnati numerosi encomi agli agenti distintisi durante il servizio.

L’esponente della Giunta Fedriga ha evidenziato che “le migliaia di interventi svolti, le decine di arresti e le centinaia di denunce per abusi edilizi rendono evidente la dimensione del lavoro svolto dagli agenti della Polizia locale”.

“Il calo dei reati, per il quale dobbiamo ringraziare tutti gli operatori di polizia, conferma che stiamo andando nella direzione corretta, ma dobbiamo continuare a investire sul presidio del territorio sia attraverso la presenza di agenti nelle vie e sulle strade, per aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini che hanno il diritto di sentirsi al sicuro, sia tramite i sistemi di video sorveglianza, che puntiamo a rendere interconnessi e accessibili alle Forze dell’ordine e alla Protezione civile”, ha aggiunto Roberti. Un intervento che sarà attuato tramite la rete informatica Ermes, al quale sarà affiancata l’attivazione del catasto automatizzato aggiornato in tempo reale delle telecamere presenti sul territorio.

Roberti ha poi rimarcato che “in attesa di interventi normativi nazionali, sui quali non ho grandi aspettative, dobbiamo rivedere la legge regionale sulla Polizia locale che, nonostante fosse una norma valida, è stata progressivamente spogliata delle sue funzioni ed è ormai datata”.

“L’obiettivo è quindi avviare quanto prima i tavoli di confronto con i comandanti, i sindaci, i prefetti e le Forze dell’ordine per arrivare entro primavera a stilare una bozza che rappresenti la giusta sintesi delle diverse necessità e preveda la centralità del concetto di sicurezza integrata”, ha concluso l’assessore regionale.

