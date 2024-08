Pordenone (ITALPRESS) – “Esprimo un sentito ringraziamento per

l’attività svolta al vertice dei Vigili del fuoco del Friuli

Venezia Giulia da parte del comandante Agatino Carrolo. Sono

stati venti mesi di intensa e fruttuosa collaborazione

istituzionale. Un particolare apprezzamento va rivolto per la

forte collaborazione con la Regione che ha portato, tra le altre

iniziative, alla sigla della convenzione con la Protezione civile

per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e all’impegno

nei percorsi formativi del personale impegnato”.

L’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi ha

ricevuto, nella sede della Protezione civile di Palmanova

assieme al direttore regionale della Protezione civile Amedeo

Aristei, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli

Venezia Giulia Agatino Carrolo, in visita di commiato. Il

comandante Carrolo, dal primo settembre, assumerà il nuovo

incarico di direttore dei Vigili del Fuoco della Regione Sicilia,

sua terra di origine.

Nel corso dell’incontro sono state ripercorse le significative

tappe dell’attività sviluppata nell’arco di poco meno di due anni

trascorsi sottolineando con vivo apprezzamento il lavoro compiuto

che ha rafforzato ancora di più i rapporti tra la Protezione

civile regionale e i Vigili del fuoco che hanno visto la stretta

attività delle forze in campo a partire dagli incendi boschivi e

dalla devastante grandinata dello scorso anno con epicentro il

territorio di Mortegliano.

L’assessore Riccardi, rivolgendosi al comandante, ha espresso un

in bocca al lupo per il prosieguo della carriera, ringraziando

per l’opera svolta da Carrolo a favore dell’operatività

nell’emergenza e della sicurezza del territorio.

Prima di assumere la direzione regionale dei Vigili del Fuoco del

Friuli Venezia Giulia, nella sua lunga e intensa carriera ha

diretto diversi comandi provinciali. Nella suo percorso

professionale ha ricevuto svariati riconoscimenti tra cui la

medaglia d’argento al valor civile conferitagli il 20 novembre

2002 dal ministro dell’Interno per un intervento di soccorso

tecnico urgente svolto a Bassano del Grappa il 17 settembre 2001

e l’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al merito della

Repubblica conferitagli dal Presidente il 27 dicembre 2003.

– Foto: ufficio stampa Fvg –

(ITALPRESS).