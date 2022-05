ROMA (ITALPRESS) – Il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha autorizzato un accordo di sviluppo con la società First One per realizzare in Friuli Venezia Giulia, a San Vito al Tagliamento (Pordenone), un nuovo stabilimento industriale per la produzione di pet food. Lo comunica il Mise. Si tratta di un investimento pari a 25 milioni di euro che punta ad incrementare le attività di trasformazione e commercializzazione di cibo per animali domestici attraverso l’utilizzo di macchinari innovativi e tecnologie 4.0. Per l’intervento il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione circa 9,5 milioni di euro di agevolazioni che consentiranno di assumere 36 nuovi lavoratori. “Il pet food è un settore in continua crescita che richiede per le aziende investimenti su nuove linee di produzione al fine di rafforzare la competitività sul mercato”, dichiara Giorgetti.

