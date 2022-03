FIRENZE (ITALPRESS) – “Siamo molto contenti che sia stata assegnata a Tarvisio anche questa importante manifestazione sportiva, superando altre località italiane molto blasonate. Si tratta dell’ennesima dimostrazione della forte attrattività esercitata dalle località montane del Friuli Venezia Giulia. E’ una grande soddisfazione ospitare quasi 2mila bambini e le loro famiglie. I valori dello sport sono infatti fondamentali per creare le nostre comunità di domani soprattutto in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo”. Lo ha affermato oggi a Trieste il governatore, Massimiliano Fedriga, durante la presentazione della 44esima edizione del GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo Silver®Care, la più importante competizione di sci e snowboard rivolta ai giovani allievi delle Scuole italiane Sci, in programma a Tarvisio dal 18 al 20 marzo 2022.

“Stiamo vivendo una situazione drammatica a livello internazionale – ha ricordato Fedriga -. Lo sport sa unire e trasmettere i principi del confronto, della pace e anche della sconfitta e della capacità di sapersi rialzare. Ci auguriamo che i ragazzi che si troveranno in gara a Tarvisio possano insegnarci nel futuro cose molto diverse da quelle che stiamo vedendo”. Nel corso della conferenza stampa è stato ricordato che Tarvisio aveva già ospitato il GranPremio Giovanissimi nel 2005 e nel 2007.

Quest’anno la Scuola italiana Sci e Snowboard Tarvisio e Amsi Fvg, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Tarvisio, il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano e PromoTurismoFVG organizzano nuovamente nella località montana della Valcanale questo grande evento che da oltre 40 anni è considerato l’appuntamento dello sci giovanile più importante in Italia. Sono attesi infatti oltre 1.800 bambini tra i 9 e 12 anni che indosseranno i pettorali nelle gare di sci alpino, sci di fondo e snowboard. Testimonial d’eccezione dell’evento saranno i campioni azzurri dello sci Gabriella Paruzzi, Kristian Ghedina e Max Blardone.

(ITALPRESS).

