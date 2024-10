TRIESTE (ITALPRESS)- “Esprimo soddisfazione per la prima

approvazione, da parte della Camera dei Deputati, della proposta

di legge costituzionale che prevede di reintrodurre le Province

in Friuli Venezia Giulia. Una modifica che, se come auspichiamo

giungerà all’approvazione definitiva, ci consentirà di

intervenire sull’architettura istituzionale della nostra Regione

ripristinando un ente fondamentale nella salvaguardia del

principio di sussidiarietà. Ringrazio i parlamentari di

centrodestra del Friuli Venezia Giulia per l’impegno profuso con

cui hanno contribuito all’ottenimento di questo primo importante

voto favorevole”.

Così il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano

Fedriga ha commentato la notizia del primo via libera ottenuto

alla Camera dei deputati per la modifica dello Statuto speciale

della Regione Friuli Venezia Giulia con la reintroduzione di enti

di area vasta (ex Province). Si tratta del primo passaggio

dell’iter costituzionale che prevede che la proposta passi da

ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo

non minore di tre mesi. I voti favorevoli sono stati 150, i

contrari 91, gli astenuti 15.

Il governatore ha ricordato che, a seguito della soppressione

avvenuta nel 2016, il Friuli Venezia Giulia è l’unica Regione

italiana a essere priva delle Province nel proprio ordinamento,

tanto di primo quanto di secondo livello. “Questo ha creato nel

tempo disservizi sul territorio e complicato il compito

dell’Amministrazione regionale – ha sostenuto Fedriga -,

trasformatasi in un ente che, anzichè limitarsi a funzioni

legislative e regolamentari, è gravato da un eccessivo carico di

procedure amministrative”.

Sul tema è intervenuto anche l’assessore regionale alle Autonomie

locali Pierpaolo Roberti, chiarendo come la reintroduzione delle

Province non implichi un aumento dei costi a carico della

collettività. “Stupiscono in tal senso alcune posizioni espresse

oggi durante la discussione alla Camera – ha sostenuto Roberti –

che denotano poca conoscenza dell’ente Provincia e del suo

funzionamento nella nostra Regione autonoma. Chi parla di aumento

dei costi finge di non sapere che le spese legate alle Province

non riguardano la classe politica, bensì le specifiche funzioni

dell’ente. Anzi, è proprio con l’abolizione delle Province e il

trasferimento di molte di queste funzioni alla Regione che i

costi sono aumentati”.

Come ha spiegato ancora l’assessore, “gli attuali Edr

rappresentano un ente dipendente dalla Regione, non titolare di

funzioni proprie. La soluzione definitiva per un’Amministrazione

più vicina al cittadino altra non può essere se non il ritorno

delle Province, con l’elemento dell’elezione diretta a garantire

il rispetto della democrazia. Mi auguro che l’approvazione in

Senato e i successivi passaggi nelle due Camere avvengano nel più

breve tempo possibile”, ha concluso Roberti.

