SAN VITO AL TAGLIAMENTO (ITALPRESS) – “La transizione digitale è una sfida enorme che deve passare attraverso un nuovo modello culturale di approccio al lavoro che implica il cambiamento profondo dei processi produttivi. Questa Amministrazione regionale si è data due linee guida di sviluppo: la logistica e l’innovazione. Siamo la regione a più alto tasso di innovazione in Italia, ma siamo ancora indietro rispetto alle regioni più innovative d’Europa”. E’ questo lo scenario delineato dal governatore Massimiliano Fedriga nel suo intervento all’inaugurazione dell’ampliamento di Lean Experience Factory (Lef), la fabbrica modello voluta nel 2011 da Confindustria Alto Adriatico, McKinsey e altre aziende nel polo industriale di Ponterosso a San Vito al Tagliamento. La fabbrica modello è stata presentata come il più grande centro al mondo di formazione sull’innovazione applicata all’industria e ai processi gestionali, tanto da richiamare la visita del ministro all’Istruzione Patrizio Bianchi. Bianchi ha richiamato la capacità del mondo industriale del Nordest di creare un modello basato sulla qualità e non sulla quantità, tale da essere riconosciuto in tutto il mondo come un modello italiano. Bianchi ha auspicato che puntando su formazione e qualità il Paese possa crescere come sta già facendo il Friuli Venezia Giulia a cui ha riconosciuto anche il valore della solidarietà. Concetto da cui il ministro ha preso spunto per richiamare il dovere a eliminare le diseguaglianze tra il Nord e il sud d’Italia che impediscono lo sviluppo uniforme di tutto il Paese. Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte anche gli assessori regionali all’Istruzione Alessia Rosolen e alle Attività produttive Sergio Emidio Bini. Il polo pordenonese, come ha ricordato il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, è stato fondato nel 2009 e ha continuato a crescere come centro formativo applicato e modello di industria integrata al sistema scolastico, in particolare alla formazione in ambito tecnologico. Negli anni sono stati investiti oltre 12 milioni di euro. A settembre saranno avviati tre nuovi Its con percorsi di specializzazione nel legno arredo, nel vetro cavo e nei polimeri.

(ITALPRESS).