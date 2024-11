PORDENONE (ITALPRESS) – “Un nuovo grande piano per

l’internazionalizzazione del settore Legno-arredo vedrà insieme

la Regione, Select FVG e il Cluster Legno Arredo Casa.

L’obiettivo è quello di superare la dipendenza dall’economia

tedesca, creando delle antenne stabili per l’export in alcuni

mercati target e nelle aree a più alto tasso di crescita

dell’economia globale, per sostenere le imprese del Friuli

Venezia Giulia all’estero e al tempo stesso per attrarre

investimenti stranieri in Regione. Per sostenere l’iniziativa

l’Amministrazione regionale mette in campo 2 milioni di euro”.

A darne notizia è l’assessore regionale alle Attività produttive

e Turismo, Sergio Emidio Bini, che stamattina ha incontrato il

presidente del Cluster Legno Arredo Casa, Edi Snaidero.

“Con questo incontro – ha spiegato a margine l’esponente della

Giunta – gettiamo le basi per la costituzione di un tavolo di

lavoro condiviso che darà concretezza alle linee strategiche

individuate dall’Agenda FVG Manifattura 2030 per lo sviluppo del

settore Legno e Arredo”.

In particolare, Bini ha rimarcato che il settore Legno e Arredo,

nonostante la recente frenata, è cresciuto in maniera decisa

nell’ultimo quinquennio, tanto da fare del Friuli Venezia Giulia

la terza Regione in Italia per esportazioni in questo ambito.

“L’export del mobile dal Fvg – ha spiegato l’assessore – vale il

14,8% di quello nazionale e i primi mercati di destinazione sono

tutti europei (Germania, Francia e Regno Unito in primis), fatta

eccezione per gli Usa. La sfida da qui ai prossimi anni sarà

quella di reindirizzare le esportazioni verso le aree a più alto

tasso di crescita, come il Nord America e l’Estremo Oriente”.

Parte da queste analisi il piano per creare in alcuni Paesi

target delle ‘antennè a servizio delle imprese, veri e propri

sportelli in grado di accompagnare le aziende del Friuli Venezia

Giulia verso nuovi mercati.

“La Regione – ha concluso Bini – intende giocare un ruolo da

protagonista nell’internazionalizzazione e ha già messo a

disposizione risorse iniziali pari a 2 milioni di euro, che

verranno ora messe a terra di concerto con gli stakeholders del

settore, con il contributo del Cluster Legno Arredo Casa e

dell’agenzia Select FVG”.

