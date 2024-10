Fusco “Diffondiamo le idee di Vannacci, ma non siamo un partito”

ROMA (ITALPRESS) - Spazio per creare qualcosa di nuovo nel centrodestra sì, ma per adesso non come forza politica autonoma. Umberto Fusco, ex senatore della Lega e responsabile provinciale di Noi con Vannacci a Viterbo, racconta il ruolo che il suo movimento auspica di costruire in futuro in un'intervista a Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. "Ad oggi non c'è nessun partito di Vannacci, lui ha autorizzato due associazioni. Salvini e Vannacci parlano di futuro e anche a Pontida si è ribadita la massima fiducia nel leader della Lega. Il mio compito è diffondere l’idea di Vannacci a livello nazionale e dare spunti sul lavoro che sta facendo in Europa". sat/mrv