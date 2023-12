Furto con spaccata sventato dai carabinieri nel Catanese

CATANIA (ITALPRESS) - Tentativo di furto con spaccata, la notte scorsa, in un supermercato nella frazione di San Nicolò ad Aci Catena, nel Catanese. A sventare il colpo i Carabinieri del Comando Compagnia di Acireale. Indagini sono in corso. I malviventi, sorpresi dall'arrivo dei carabinieri, sono stati costretti a darsi alla fuga senza riuscire a portare via la cassaforte del supermercato. In precedenza, con un escavatore avevano sfondato la parete perimetrale dell'esercizio commerciale e avrebbero tentato di rimuovere la cassaforte, ma l'intervento dei militari ha impedito che portassero a termine il colpo. I carabinieri stanno vagliando le immagini di videosorveglianza per risalire alla loro identità. vbo/gtr