Furti in chiese e scuole durante lockdown, 5 arresti a Caltanissetta

La polizia di Caltanissetta ha eseguito sette misure cautelari nei confronti di persone accusate di aver commesso 13 furti in chiese, case e scuole durante il lockdown. Tra gli oggetti rubati numerosi computer e oggetti sacri. Cinque gli arresti (quattro in carcere, uno ai domiciliari), per gli altri due è stato disposto l'obbligo di presentarsi quotidianamente in Questura. fsc/mrv