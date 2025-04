Furti in abitazioni a Malta, due gli arresti

LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Due cittadini albanesi, ritenuti membri di un’organizzazione criminale internazionale, sono stati posti in custodia cautelare a Malta dopo essere stati accusati di una serie di furti in abitazioni in diverse località dell’isola.

Il caso ha attirato l’attenzione internazionale dopo che è emerso che uno dei sospettati era stato fermato in precedenza dalle autorità belghe con gioielli rubati. I due devono rispondere di gravi accuse legate a una serie di furti avvenuti nell’arco di una settimana tra il 22 e il 28 febbraio.

In totale, sono stati segnalati 11 furti, sette dei quali andati a segno. I due uomini sono sospettati di far parte attiva di un più ampio gruppo criminale internazionale operante oltre i confini europei. Gli investigatori hanno presentato riprese di videosorveglianza e documenti di noleggio auto che collegano i sospetti alle scene dei furti. Le auto utilizzate nei crimini erano state noleggiate presso una compagnia con sede a Qawra.

La cooperazione internazionale ha svolto un ruolo cruciale nel caso. Prima dell’arresto a Malta, le autorità belghe avevano fermato uno dei due all’aeroporto di Charleroi, dopo aver trovato in suo possesso dei gioielli, nascosti in una bottiglia di shampoo. Le autorità maltesi hanno emesso un mandato d’arresto quando è emerso che i due sospetti avevano prenotato un volo di ritorno per l’isola. Sono stati arrestati all’arrivo all’aeroporto internazionale di Malta.

