Furlan “Serve un grande patto Governo-parti sociali”

"È un giudizio positivo, il governo ha proposto una serie di linee di intervento che in gran parte riprendono le richieste che da tempo come Cgil, Cisl, Uil stiamo proponendo". Lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione degli Stati Generali dell'Economia. sat/mrv/red