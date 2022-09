Il 7° congresso nazionale Uilca, riunito a Roma, ha riconfermato all’unanimità la fiducia a Fulvio Furlan eleggendolo segretario generale. L’appuntamento, tre giorni di intenso dibattito sui temi che caratterizzano la vita economica e sociale del Paese, ha visto il coinvolgimento di oltre 500 delegati provenienti da tutta Italia. Eletta la segreteria nazionale composta da Filippo Arena, Emanuele Bartolucci, Giuseppe Bilanzuoli, Giuseppe Del Vecchio, Luca Faietti, Massimiliano Pagani, Giovanna Ricci, Mariangela Verga e il tesoriere Biagio Volpe. “Siamo arrivati al congresso in un percorso di rinnovamento che si basa sui valori della Uil e della Uilca e di ciò che siamo diventati finora. La partecipazione registrata durante tutto il percorso congressuale e in queste giornate consolida la nostra determinazione a costruire la Uilca del futuro, impegnata insieme alla Confederazione a rendere il Paese più solidale, pluralista, inclusivo”, commenta Furlan. “Un Paese con meno diseguaglianze e più diritti, in cui al centro sono poste le persone, il lavoro e la giustizia sociale. Il congresso è stato un momento di slancio ulteriore per tutta l’organizzazione. Io, come segretario generale, mi metto al servizio della Uilca e al fianco di tutti i Quadri Sindacali per renderla sempre più autorevole, preparata, riconoscibile, coesa e sinergica nei confronti di tutti gli interlocutori”, conclude il leader della Uilca.

