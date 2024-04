ROMA (ITALPRESS) – Fuori “Dark Matter” il nuovo album dei Pearl Jam disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico nei principali store. La focus track è “Wreckage”, uscita mercoledì 17 aprile. Il dodicesimo album in studio della band, composto da 11 tracce, si apre con la frenetica “Scared of Fear” fino all’ottimistica conclusione con “Setting Sun”. Attraverso questi undici brani tutti i componenti dei Pearl Jam mostrano la loro forma musicale migliore. Un’ondata di energia sottolinea questo lavoro, amplificata da ritmi serrati, assoli di chitarra vertiginosi e una vocalità unica. La produzione è stata affidata ad Andrew Watt, produttore vincitore del Grammy Award. Il design della cover è stato commissionato ad Alexandr Gnezdilov che l’ha realizzata utilizzando la tecnica del light painting.

“Dark Matter” segna la prima uscita della band a quattro anni dall’acclamato Gigaton (2020).

“Dark Matter” è disponibile negli store principali nei formati CD standard, CD Deluxe, LP standard, LP in versione esclusiva per lo store di Universal e uno speciale bundle che comprende il vinile standard e il 45 giri del singolo “Dark Matter”. A questi si aggiungono due vinili esclusivi, acquistabili rispettivamente presso Discoteca Laziale e Feltrinelli. “Vi consiglio di ascoltarlo ad alto volume, molto alto” ha detto Eddie Vedder. “Siamo orgogliosi del nostro dodicesimo figlio dopo 33 anni di attività. Quindi, sedetevi, chiudete gli occhi per il primo ascolto, assorbite i suoni e le parole e interpretateli individualmente” aggiunge Jeff Ament. “Per questa produzione siamo stati insieme nella stessa location, con Andrew, e ci siamo confrontati mentre suonavamo” dice Mike McCready sul processo di registrazione. “E’ ancora creare arte con i tuoi amici. Questo mi entusiasma sempre. La collaborazione e il mix di essere parte di qualcosa di cui non hai il controllo ma in cui sai di avere un ruolo, è un luogo divertente in cui creare. Ed è ancora divertente suonare, come se fossimo bambini” aggiunge Stone Gossard sulla collaborazione tra la band. “Andrew capisce davvero l’importanza della performance in studio, che è un pò il mio modo di operare, quindi abbiamo instaurato un ottimo rapporto di lavoro fin dal primo giorno” conclude Matt Cameron sul lavoro con Andrew Watt.

