ROMA (ITALPRESS) – L’ayatollah Ali Khamenei guida le preghiere in corso al funerale del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ucciso ieri a Teheran. La cerimonia si svolge all’Università di Teheran mentre il nuovo presidente iraniano Masoud Pezeshkian è in piedi accanto a lui. La televisione di stato iraniano (Irib) mostra le bare di Haniyeh e della sua guardia poi caricate su un camion e spostate sulla strada verso Piazza Azadi a Teheran, con la gente che lancia loro fiori. Dopo i funerali a Teheran, i resti di Haniyeh saranno trasferiti in Qatar per la sepoltura che avverrà domani. Folle che portano manifesti di Haniyeh e bandiere palestinesi si sono radunate nella capitale iraniana. La folla canta “morte a Israele” e agita anche cartelli che chiedono la caduta di Israele. Khamenei ha minacciato una “dura punizione” per l’uccisione del leader di Hamas e, a quanto si dice, ha ordinato un attacco diretto a Israele.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

