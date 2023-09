TRAPANI (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto un 40enne trapanese con precedenti di polizia in ottemperanza ad un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal gip del Tribunale di Palermo in quanto ritenuto presunto responsabile di traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo, coinvolto nell’operazione “Piazza Pulita” dello scorso luglio, era riuscito a sottrarsi al provvedimento di cattura facendo perdere le proprie tracce e, dopo mesi di ricerche, è stato scovato nella zona di Borgo Annunziata, frazione di Trapani, all’interno della casa di un 45enne trapanese con precedenti di polizia.

Il ricercato, in seguito ad appostamenti e pedinamenti nella zona, è stato individuato mentre era affacciato al balcone di casa per fumarsi una sigaretta. Una volta in manette, è stato accompagnato presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

