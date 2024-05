Fs, Mureddu “Con il Bonus Famiglie welfare per i nostri dipendenti”

ROMA (ITALPRESS) - "Per i nostri 90 mila dipendenti mettiamo a disposizione un sostegno economico in termini di welfare, quello che chiamiamo Bonus Famiglie, che permette di acquistare servizi di welfare per il proprio nucleo familiare. Abbiamo poi dei programmi ai quali negli ultimi anni hanno partecipato oltre 4 mila dipendenti, seminari sulla genitorialità". Così Adriano Mureddu, chief HR officer di Ferrovie dello Stato Italiane, a margine degli Stati Generali della Natalità.