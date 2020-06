Fs, l’Alta Velocità arriva a Frosinone e Cassino

L'Alta Velocità arriva a Frosinone e Cassino. Il Frecciarossa unisce i due centri del Lazio alle altre principali città italiane senza cambi intermedi, diventando il simbolo del rilancio dell'economia e del settore turistico per il Frusinate e il Cassinate e, più in generale, per tutto la regione. sat/mrv/red