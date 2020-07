FS, Battisti “Vogliamo essere asset strategico per ripresa”

L'Ad, nel corso della cerimonia di consegna del primo treno Rock alla Regione Lazio, ha sottolineato come "abbiamo deciso di concentrarci sul trasporto regionale, dobbiamo fare la differenza perché è li che ci mettiamo la faccia e creiamo la nostra reputazione. Dobbiamo fare in modo di garantire e recuperare quel gap qualitativo che abbiamo avuto in questi anni". abr/mrv/red