Friuli Venezia Giulia, Fedriga “Con Università Trieste avviati progetti ambiziosi”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Ringrazio l‘Università di Trieste per il rapporto di collaborazione e il lavoro portato avanti assieme alla Regione in questi anni. Abbiamo dato il via ad un disegno ambizioso, dalla Valle dell’idrogeno ai laboratori di comunicazione quantistica, a progetti di innovazione e formazione. Tutto ciò contribuisce significativamente ad aumentare l’attrattività del territorio anche per chi giunge da fuori regione per proseguire il proprio percorso di studi”. È la riflessione che il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha condiviso intervenendo questa mattina all’inaugurazione dell’anno accademico 2024/25 dell’Università di Trieste.

Hanno partecipato alla cerimonia anche gli assessori regionali Alessia Rosolen (Lavoro, Istruzione, Formazione, Università, Ricerca e Famiglia), alla quale il rettore ha rivolto i ringraziamenti per il proficuo lavoro svolto nel corso del suo mandato, e Fabio Scoccimarro (Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile).

Il massimo esponente della Giunta regionale ha rivolto un particolare ringraziamento al rettore di Units Roberto Di Lenarda, che si accinge a concludere il proprio mandato. “Ha saputo dare lustro e prestigio a questo Ateneo, sempre più punto di riferimento per la ricerca, la formazione e l’innovazione – ha dichiarato Fedriga -. Lascerà una traccia importante su cui continuare a lavorare in futuro”.

“Come Regione vogliamo continuare a garantire supporto al sistema universitario con tutte le misure possibili – ha aggiunto il governatore, ricordando come il Friuli Venezia Giulia sia tra le pochissime regioni a garantire i contributi per il diritto allo studio al 100% degli aventi diritto -. Il nostro obiettivo è di continuare in questa direzione, implementando le risorse per migliorare sempre più la qualità del sistema formativo”. Secondo Fedriga, il momento delicato del contesto geopolitico implica anche “l’utilizzo della ricerca per favorire il dialogo all’interno delle relazioni diplomatiche. Questo significa promuovere il rispetto di idee diverse e la difesa delle proprie in un clima di comprensione reciproca”.

-Foto Regione Friuli Venezia Giulia-

(ITALPRESS).