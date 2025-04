Friuli Venezia-Giulia, da Giunta nomine ok ad Antonini per Insiel e Marano per aeroporto

TRIESTE (ITALPRESS) – La Giunta per le nomine del Consiglio regionale, presieduta da Mauro Bordin, ha espresso parere favorevole alla rinomina di Diego Antonini ad amministratore unico Insiel e a quella di Antonio Marano alla presidenza del Consiglio di amministrazione dell’aeroporto Friuli Venezia Giulia.

Antonini, già amministratore unico Insiel dal 2019 e già presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato, ha ricevuto il parere favorevole del Centrodestra rappresentato da Antonio Calligaris (Lega) Mauro Di Bert (Fedriga presidente) e Claudio Giacomelli (Fratelli d’Italia), mentre l’Opposizione con Rosaria Capozzi (M5s) Francesco Martines (Pd) e Enrico Bullian (Patto per l’Autonomia-Civica Fvg) si è astenuta. Unanime è, invece, stato il sì per Antonio Marano, che negli anni ha ricoperto posizioni di vertice in società nazionali e internazionali attinenti al settore bancario, finanziario e delle infrastrutture.

Parere favorevole a maggioranza, infine, anche sulle nomina di Michele Zanolla a presidente del Comitato di gestione del Frie e alle cinque candidature per i componenti dello stesso che saranno sottoposte al voto dell’Aula. Si tratta di Anna Bidoli indicata dal consigliere Andrea Cabibbo (Forza Italia), Marco Lenna da Lucia Buna (Lega), Marco Lunazzi da Massimiliano Pozzo (Pd) e Alessandro Minon da Claudio Giacomelli (Fratelli d’Italia).

