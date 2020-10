TRIESTE (ITALPRESS) – “E’ stata molto ampia e positiva la partecipazione al bando avviato la scorsa primavera dalla Regione Friuli Venezia Giulia per migliorare le prestazioni e la sostenibilità delle imprese agricole”. Lo ha affermato l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e alla montagna Stefano Zannier oggi in Consiglio regionale, informando l’Aula che “sul bando di questa misura del programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, dedicata a investimenti di ristrutturazione, ammodernamento e miglioramento delle aziende del territorio, sono già pervenute 33 domande per una richiesta complessiva di contributi che supera i 6,7 milioni di euro, oltre il doppio della dotazione finanziaria del bando pari a circa 2,5 milioni. Sulla base del trend di queste ultime settimane, ci aspettiamo molte altre richieste fino alla scadenza del bando”. “Le aziende hanno dimostrato la volontà e la capacità di presentare i propri progetti di investimento malgrado il manifestarsi della pandemia; già con le domande inoltrate nei primi tre mesi di apertura del bando – ha aggiunto l’assessore regionale – il volume complessivo di contributi richiesti superava di gran lunga quello delle risorse stanziate”. Per la misura, considerato l’imponente volume degli aiuti richiesti che non troverà copertura finanziaria, la Regione non prevede di prorogare il termine di presentazione delle domande fissato per lunedì prossimo 19 ottobre, anche per garantire la parità di trattamento ai potenziali beneficiari. “Per un eventuale scorrimento della graduatoria – ha detto l’assessore Zannier – la Regione non ha ancora la possibilità di valutare l’eventuale impiego delle risorse della futura Pac, la politica agricola della Comunità europea, perchè non sono ancora definite dalla Ue le condizioni di utilizzo nè tantomeno l’importo di tali assegnazioni”. “Come noto, la discussione sul quadro delle risorse europee è ancora aperta – ha concluso – e impedisce inevitabilmente anche in Friuli Venezia Giulia la programmazione finanziaria del prossimo periodo di transizione verso la nuova Pac. Bisogna ricordare che in termini di stanziamento dei fondi europei, l’attuale Programma di sviluppo rurale termina quest’anno”.

(ITALPRESS).