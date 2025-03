Friuli-Venezia Giulia, Bini “Maniago cresce grazie alla valorizzazione dell’artigianato”

TRIESTE (ITALPRESS) – “La valorizzazione degli antichi mestieri e della tradizione artigiana, così fortemente radicata in Friuli Venezia Giulia, può rappresentare un volano anche per il turismo. In questo senso, Maniago rappresenta un esempio virtuoso, perché ha saputo coniugare l’eccellenza nella lavorazione del coltello con un’offerta di qualità rivolta ai visitatori. Un successo certificato anche dalla crescita delle presenze sul territorio comunale, che negli ultimi cinque anni sono aumentate del 23,1%, arrivando a sfiorare quota 10mila in numeri interi nell’arco di dodici mesi”. È il commento dell’assessore regionale del Friuli-Venezia Giulia alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini che oggi ha incontrato il sindaco di Maniago Umberto Scarabello. Nell’occasione, sono state annunciate le date della prossima edizione di “Coltello in Festa” che si svolgerà il 6 e il 7 settembre 2025. “Mi è stata rappresentata – ha continuato Bini – la crescita di questa manifestazione, in termini di numeri e apprezzamento dei visitatori. Il successo di questa iniziativa, che la Regione sostiene con convinzione, risiede nella capacità di fare squadra tra istituzioni e produttori, lavorando assieme per la promozione del territorio”.

“È il medesimo percorso intrapreso da questa amministrazione regionale – ha precisato l’assessore -, di concerto con PromoTurismoFvg, i Comuni, le associazioni di categoria e i Cluster. Puntiamo a rafforzare la riconoscibilità del nostro territorio in Italia e nel mondo, promuovendo il marchio ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’ e un’identità fondata sul saper fare, l’etica del lavoro, le bellezze artistiche e naturali. Anche il successo della recente rassegna ‘Saperi e Sapori FVG’, svoltasi in autunno negli spazi di Udine Esposizioni, testimonia l’appeal che l’artigianato e le tradizioni possono avere in chiave turistica”.

A margine dell’incontro, che ha visto la presenza anche dell’assessore comunale di Maniago al turismo e al commercio Sandra Zilli e del presidente della Pro loco Francesco Pattanaro, non è mancato un pensiero per l’incidente mortale sul lavoro avvenuto in un’azienda nel Comune di Maniago. L’assessore Bini ha espresso la propria vicinanza alle due comunità coinvolte, Maniago e Vajont, dove risiedeva la giovane vittima.

– foto ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

(ITALPRESS).