TRIESTE (ITALPRESS) – Con il cuore pieno di orgoglio la Regione saluta il rientro del “Piemonte Cavalleria”. Il senso del dovere che il Reggimento dimostra da oltre tre secoli e in ogni operazione è un valore altissimo per la nostra Patria. Queste donne e questi uomini non tradiscono mai meno lo spirito di servizio che li ha fatti conoscere e apprezzare anche a livello internazionale. Questo il pensiero espresso dall’assessore regionale alle Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, e immigrazione Pierpaolo Roberti a margine della cerimonia di rientro del Reggimento “Piemonte Cavalleria” che si è tenuta a Trieste in piazza Unità d’Italia. Per l’esponente della Giunta anche oggi, con il saluto ufficiale per il rientro del Reggimento “Piemonte Cavalleria” da parte delle istituzioni e di tanti cittadini presenti, è stata riconosciuta ancora una volta la grande professionalità delle nostre Forze armate, sempre pronte a sacrificarsi per la pace e la libertà nelle situazioni più difficili e pericolose.

Tra i più antichi reparti dell’Esercito italiano e inquadrato nella Brigata alpina “Julia”, il “Piemonte Cavalleria” dal luglio del 2022 al gennaio di quest’anno ha operato in Kosovo nell’ambito della missione Nato “Joint Enterprise” con un contingente costituito principalmente dai cavalieri di stanza ad Opicina, fornendo il Comando e gran parte delle unità operative di manovra del Regional Command West. Nei sei mesi di missione, oltre a condurre numerose azioni volte a proteggere il Monastero di Decane, un importante sito religioso patrimonio dell’Unesco, i militari italiani sono stati impegnati nel monitoraggio della libertà di movimento nella parte occidentale del Paese balcanico, nel controllo delle zone confinarie e nello svolgimento di progetti di cooperazione civile-militare per lo sviluppo economico e sociale del Kosovo.

foto: ufficio stampa regione Friuli Venezia Giulia

(ITALPRESS).