TRIESTE (ITALPRESS) – “Una manifestazione che ha il grande merito di unire le eccellenze enogastronomiche del territorio alla tradizione, portata meritoriamente avanti da quelle aziende che lavorano ancora manualmente in vigna e in cantina, creando dei sapori e dei gusti che profumano di genuinità”. Lo ha detto oggi a Porto San Rocco, a Muggia, l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, alla presenza del sindaco Paolo Polidori, in occasione dell’apertura della V edizione di “Malvasia in Porto – Malvazije v Pristanu”, autentica festa sul mare, nata nel 2019 con l’obiettivo di promuovere il settore enogastronomico locale. Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale, la partecipazione di ben 43 vignaioli e di cinque artigiani del pane dà il senso dell’iniziativa, che è quello di valorizzare i prodotti tipici in un’ottica di grande considerazione della cultura e della storia locali.

“Inoltre ritengo – ha aggiunto Roberti – sia importante evidenziare anche come l’iniziativa venga declinata ai valori della sostenibilità ambientale, esaltando metodi e forme di lavorazione dei prodotti a bassissimo impatto sulla natura”.

“L’auspicio, come ha concluso l’assessore, è quello di vedere crescere la manifestazione e con essa il numero di appassionati, i quali poi hanno modo di apprezzare la bellezza di un’area, come quella triestina, che sul piano turistico si sta dimostrando sempre più attrattiva”.

