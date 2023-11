MUGGIA (ITALPRESS) – “I danni delle mareggiate sulla strada per Lazzaretto riguardano una delle zone più critiche perchè interrompono una viabilità che porta a un confine internazionale: faremo pertanto un intervento di ripristino in emergenza per riaprire la strada, cui deve seguire una riflessione più profonda per dare una riposta complessiva agli accadimenti che hanno investito la costa della nostra regione”. L’ha affermato l’assessore regionale con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi al termine di un sopralluogo sulla strada per Lazzaretto che, in particolare a ridosso di Punta Sottile, risulta gravemente dissestata per effetto delle devastanti mareggiate dei giorni scorsi. “Si tratta anzitutto di quantificare i danni – ha rilevato Riccardi – e quindi di effettuare una stima generale sugli interventi per capire se è sufficiente operare un ripristino oppure se gli interventi devono tenere conto della mutata dimensione e frequenza dei fenomeni avversi, per tarare le risorse e definire le competenze tra Regione e Stato, e azionare le conseguenti modalità operative più appropriate ed efficaci.

Per Lazzaretto – ha aggiunto l’assessore – in attesa dei rilievi tecnici puntuali, va certamente considerato il tema delle protezioni a mare, visto che le onde, in alcuni tratti, hanno portato a un vero e proprio sradicamento del manto stradale”.

Un sopralluogo nella zona di Muggia, anche in questo caso alla presenza del sindaco Paolo Polidori, è stato compiuto dall’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini. “Ho voluto subito rendermi conto di persona – così Bini – della compromissione di infrastrutture e strutture rilevanti per il turismo estivo, che vede in Muggia una località in crescita, e che fa seguito alle visite fatte a Lignano e Grado per verificare l’impatto delle mareggiate e tastare subito il polso alle comunità colpite. Sulla strada per Lazzaretto due stabilimenti balneari, in particolare, risultano a occhio nudo severamente compromessi per danni che sono molto significativi”.

Prima del sopralluogo, Bini aveva incontrato in municipio il sindaco Polidori per un confronto più ampio sulle prospettive turistiche del comune rivierasco.

foto: ufficio stampa regione Friuli Venezia Giulia

(ITALPRESS).