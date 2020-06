BOLOGNA (ITALPRESS) – Sono 40 gli interventi dei Vigili del Fuoco per le forti piogge che da ieri sera hanno colpito tutta la provincia di Bologna, in particolare la zona di Castiglione dei Pepoli e Porretta Terme. Una frana in località Granaglione ha bloccato la SP 55. Le squadre al lavoro dei Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro. Nel Bolognese dalla tarda serata di ieri, infatti, si è abbattuto un violento temporale che ha causato molti danni specialmente nelle zone montane intorno a Gaggio, Castiglione dei Pepoli e Porretta Terme. A Porretta numerosi gli allagamenti tra edifici privati e negozi. L’acqua si è riversata copiosa e le strade si sono trasformate in torrenti. In località Granaglione una frana ha bloccato residenti e persone che transitavano in auto sulla Sp 55. I vigili del fuoco hanno ricevuto tantissime richieste di interventi e stanno lavorando senza sosta in supporto alla popolazione. Sul posto anche i Carabinieri. A Granaglione è stata evacuata una donna dalla sua abitazione per pericolo di smottamenti ulteriori. Oltre agli allagamenti i Vigili del Fuoco sono intervenuti per pali pericolanti e alberi abbattuti, come a Monghidoro in via Marino Finzi dove una pianta è caduta sulla strada. Anche in pianura si contano numerosissimi interventi, come a Medicina dove i Vigili sono intervenuti per mettere in sicurezza alberi, pali della luce e far fronte ad allagamenti. Allagate anche molte aziende, come la Piquadro, tra Pianoro e Gaggio, dove i Vigili sono intervenuti con le motopompe per drenare l’acqua dagli edifici. Le operazioni di soccorso in zona Alto Reno, Pianoro e Gaggio Montano sono ancora in corso. Sul fronte viabilità la Sp 632 “Traversa di Pracchia” è al momento chiusa. Il personale della Città metropolitana di Bologna è in azione e sta cercando di rimuovere i detriti in vari punti.

(ITALPRESS).