ROMA (ITALPRESS) – Francesco Renga torna in radio con il nuovo singolo “Mille errori”. Prodotto da Umberto Iervolino, il brano è una ballad introspettiva che parla di bilanci, del riconoscersi negli errori che si sono commessi nel corso della propria vita e nell’accettarsi per ciò che si è, con pregi e difetti.

L’artista tornerà live da luglio in tutta Italia con “Estate 2022”.

-foto ufficio stampa Francesco Renga-

(ITALPRESS).

