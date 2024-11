ROMA (ITALPRESS) – Sul canone Rai ci sono divergenze nella maggioranza? “E’ normale che ci siano nei gruppi parlamentari sugli emendamenti. L’importante è vedere come vanno a finire le votazioni sui provvedimenti. Lo abbiamo già visto sul terzo mandato per i governatori”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, in una intervista al “Corriere della Sera”. “Alla fine sul terzo mandato dei governatori la maggioranza ha votato compatta sul provvedimento nonostante le divergenze sugli emendamenti. Ci stiamo fissando su un solo voto – sottolinea -. Sono svariati mesi che votiamo emendamenti, e abbiamo assistito praticamente a tutte votazioni positive”. Ieri però sono volate ‘parole grossè tra la Lega e Forza Italia: “Ci sono cose più importanti delle quali occuparsi che di qualche battuta” e “la caduta di questo governo è un sogno che la sinistra coltiva inutilmente. Parlano i numeri”. “Il governo di Giorgia Meloni è il sesto governo più longevo di questo Paese” e arriverà “ovviamente” alla fine della legislatura ribadisce ancora Foti. Anche sullo Ius scholae spiega che “quando alla Camera c’è stato un voto su questo tema la maggioranza ha votato compatta”. Su questo tema però Tajani ha rimarcato una distanza: “E’ giusto rivendicare legittime opinioni. Ed è normale che queste ci siano. La maggioranza non è mica una caserma”, aggiunge.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).